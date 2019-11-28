2019-11-28T20:30:28+03:00
Общество

Памятник воинам-связистам открыли в Ростове-на-Дону

Открытие мемориала приурочено к памятной дате
Иван ТИМОФЕЕВ
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Памятник воинам-связистам открыли в РостовеПамятник воинам-связистам открыли в Ростове
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Памятник воинам-связистам, погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли в донской столице.

Стоит отметить, что памятник посвящен уроженцам Ростовской области Николаю Воробьеву, Ивану Омельченко, Федору Факу и Николаю Гулимову. Они внесли немалый вклад в Великую Победу над немецкой армией.

- Мы восстанавливаем связь времен. Уверен, памятник воинам-связистам станет связующим звеном между теми, кто встал на защиту Родины в 1941 году, и теми, кто сегодня стоит на страже её интересов, - сказал заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Мемориал был открыт в преддверии памятной даты. 29 ноября 1941 года советские войска изгнали немецко-фашистских захватчиков из Ростова-на-Дону и освободили город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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