Женщину-наркодилера поймали в донской столице

СЕГОДНЯ 20:46 2019-11-28T20:46:18+03:00

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В Ростове задержали женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков.

Правоохранители Советского района заметили на улице подозрительную 26-летнюю девушку. Ее обыскали и в кармане куртки обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Его отдали на экспертизу. Эксперты сообщили, что этот порошок является героином массой около 35 граммов. Полицейским удалось выяснить, что подозреваемая хранила вещество для дальнейшего сбыта.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Сейчас она задержана правоохранителями.

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Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU