2019-11-28T21:43:35+03:00
Происшествия

Из-за нарушения ПДД в Ростове столкнулись легковушка и автобус

Информация о пострадавших пока отсутствует
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове столкнулись легковушка и автобус. Фото: Ростов ГлавныйВ Ростове столкнулись легковушка и автобус. Фото: Ростов Главный
Изменить размер текста:

Из-за любителей объехать пробку на одной из донских улиц случилась авария.

Инцидент произошел сегодня, 28 ноября, около восьми часов вечера на улице Оганова. На обочине дороги столкнулись легковушка и микроавтобус. По словам очевидцев, одна из машин пыталась объехать затор по встречной полосе. Это и привело к столкновению автомобилей.

На место происшествия вызвали сотрудников ДПС и скорую помощь. Информации о пострадавших в аварии пока нет. По факту ДТП правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Последствия аварии сфотографировали проезжающие мимо автолюбители. Снимки были опубликованы в соцсети, где их незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Сначала улица Оганова стояла из-за ремонта дороги, и вот ещё любители объехать пробку по встречке добавили проблем», «Из-за дятла, залезшего под автобус, теперь ещё и люди 43 маршрута не дождутся на остановке...», - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе под Ростовом-на-Дону водитель иномарки устроил массовое ДТП, выехав на встречку.

В аварии пострадали две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двойное удовольствие от двух обнаженных красавиц получили подписчики Марии Лиман
Донской клуб задолжал за аренду нового стадиона около 14,5 миллионов рублей
Женщину-наркодилера поймали в донской столице
Памятник воинам-связистам открыли в Ростове-на-Дону
Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре
Мехом утеплил замерзающую иномарку заботливый ростовчанин
В аэропорту "Платов" из-за тумана задерживаются авиарейсы
В зоопарке Ростова-на-Дону гималайские медведи впали в спячку
В Ростовской области общаться операторы службы 112 смогут отправлять смс
Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий
В Ростовской области задержали почти 300 овец-нелегалов
В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний пенсионер
Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий
В ЮФУ появится новая образовательная программа по математике для магистратуры
Два жителя Ростовской области попались на краже цветного металла из поезда
"С интеллектом в глазах и без всяких бутылок!": Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова позвали в Волгодонск посмотреть на сварщиков