Из-за нарушения ПДД в Ростове столкнулись легковушка и автобус
Из-за любителей объехать пробку на одной из донских улиц случилась авария.
Инцидент произошел сегодня, 28 ноября, около восьми часов вечера на улице Оганова. На обочине дороги столкнулись легковушка и микроавтобус. По словам очевидцев, одна из машин пыталась объехать затор по встречной полосе. Это и привело к столкновению автомобилей.
На место происшествия вызвали сотрудников ДПС и скорую помощь. Информации о пострадавших в аварии пока нет. По факту ДТП правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последствия аварии сфотографировали проезжающие мимо автолюбители. Снимки были опубликованы в соцсети, где их незамедлительно прокомментировали пользователи.
«Сначала улица Оганова стояла из-за ремонта дороги, и вот ещё любители объехать пробку по встречке добавили проблем», «Из-за дятла, залезшего под автобус, теперь ещё и люди 43 маршрута не дождутся на остановке...», - написали ростовчане.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На трассе под Ростовом-на-Дону водитель иномарки устроил массовое ДТП, выехав на встречку.
В аварии пострадали две женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU