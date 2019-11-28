2019-11-28T22:13:34+03:00
Общество

Двойное удовольствие от двух обнаженных красавиц получили подписчики Марии Лиман

Девушки эротично обнимали друг друга
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Мария Лиман порадовала своих подписчиков новым фотоМария Лиман порадовала своих подписчиков новым фото
Изменить размер текста:

Ростовчанка Мария Лиман доставила мужской половине своих подписчиков двойное удовольствие.

Модель выложила снимок, на котором была запечатлена она со своей подругой красавицей блондинкой Екатериной Ширяевой. Обе девушки были обнажены по пояс. Снизу были надеты лишь малюсенькие шортики, которые больше даже походили на трусики.

Упругие груди девушек соприкасались, но были прикрыты руками красавиц, обнимающих друг друга. Мария пристально и томно смотрела в глаза Екатерины.

- Как Вы думаете, что я сказала Кате? Я ее обожаю! А вы? – написала под фото Мария Лиман.

Подписчики Марии были в восторге от выложенного снимка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда Playboy Мария Лиман уехала в Лондон с обещанием вернуться в Ростов в обмен на должность в мэрии.

Девушка мечтает стать актрисой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за нарушения ПДД в Ростове столкнулись легковушка и автобус
Донской клуб задолжал за аренду нового стадиона около 14,5 миллионов рублей
Женщину-наркодилера поймали в донской столице
Памятник воинам-связистам открыли в Ростове-на-Дону
Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре
Мехом утеплил замерзающую иномарку заботливый ростовчанин
В аэропорту "Платов" из-за тумана задерживаются авиарейсы
В зоопарке Ростова-на-Дону гималайские медведи впали в спячку
В Ростовской области общаться операторы службы 112 смогут отправлять смс
Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий
В Ростовской области задержали почти 300 овец-нелегалов
В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний пенсионер
Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий
В ЮФУ появится новая образовательная программа по математике для магистратуры
Два жителя Ростовской области попались на краже цветного металла из поезда
"С интеллектом в глазах и без всяких бутылок!": Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова позвали в Волгодонск посмотреть на сварщиков