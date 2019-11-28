Двойное удовольствие от двух обнаженных красавиц получили подписчики Марии Лиман

28 Нояб. 22:13 2019-11-28T22:13:34+03:00

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Ростовчанка Мария Лиман доставила мужской половине своих подписчиков двойное удовольствие.

Модель выложила снимок, на котором была запечатлена она со своей подругой красавицей блондинкой Екатериной Ширяевой. Обе девушки были обнажены по пояс. Снизу были надеты лишь малюсенькие шортики, которые больше даже походили на трусики.

Упругие груди девушек соприкасались, но были прикрыты руками красавиц, обнимающих друг друга. Мария пристально и томно смотрела в глаза Екатерины.

- Как Вы думаете, что я сказала Кате? Я ее обожаю! А вы? – написала под фото Мария Лиман.

Подписчики Марии были в восторге от выложенного снимка.

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ИСТОЧНИК KP.RU