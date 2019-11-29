2019-11-29T08:15:22+03:00
Происшествия

«Ты попал на все камеры!» – заявил ростовском автовору бывший владелец дисков за 12 тысяч

Вернуть автоаксессуар мужчине предложили по-хорошему
Иван ТИМОФЕЕВ
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Похититель дисков засветился на камерах. Фото: Ростов ГлавныйПохититель дисков засветился на камерах. Фото: Ростов Главный
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Бывший владелец дорогостоящих дисков для автомобиля прославил ростовского автовора по всем соцсетям.

Недавно в ростовских пабликах появилось видео, на котором видно, как одетый во все черное мужчина 25 ноября в 7:55 утра подобрался к припаркованной иномарке и в два присеста оставил ее без колесных дисков за 11 800 рублей. Инцидент произошел на улице Штахановского в районе дома № 14. После совершения кражи похититель сел в припаркованный рядом автомобиль и уехал.

Чуть позже хозяин «раздетой» машины обнаружил пропажу «колпаков». Он знал, что на ближайших домах находятся камеры видеонаблюдения и просмотрел записи с них. Он выложил видеофрагмент с моментом кражи во всех соцсетях и предложил решить конфликт мирным путем – вернуть диски.

- Ты попал на все камеры! Если не нужны проблемы с законом, просьба вернуть их на место и тогда я заберу заявление, - написал владелец авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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