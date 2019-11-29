2019-11-29T08:43:06+03:00
Общество

Молодая азовчанка представит Россию на «Мисс Мира - 2019»

Девушка уже имеет титул «Мисс Россия – 2019»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Алина Санько представит Россию на конкурсе "Мисс Мира -2019"Алина Санько представит Россию на конкурсе "Мисс Мира -2019"
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Уроженка Ростовской области поедет на конкурс «Мисс Мира – 2019», чтобы сразить всех своей неописуемой красотой.

Сейчас миловидная Алина Санько из Азова является студенткой архитектурного вуза. Стоит отметить, что девушка уже проявила себя на конкурсе красоты «Мисс Россия – 2019». На данный момент донская красавица уже входит в ТОП-40 самых привлекательных женщин Земли.

Совсем недавно стало известно, что ростовской студентке предстоит показать свои умения еще раз. Она поедет представлять Россию на конкурс «Мисс Мира - 2019» в Лондон.

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«Мисс Россия 2019» обожает донских раков, увлекается живописью и учится в московском вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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