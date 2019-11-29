Приговор взявшему в заложники жену и дочь правоохранителю оставили без изменения

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-29T18:33:23+03:00

В СИЗО подозреваемый пробудет еще два месяца

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Сотрудник правоохранительных органов, недавно взявший в заложники собственную жену, попытался обжаловать меру пресечения.

Заседание по делу Сергея Ткачева состоялось сегодня, 29 ноября, в Ростовском областном суде. Мужчина сейчас находится в СИЗО и попытался обжаловать свою меру пресечения.

В ходе следствия выяснилось, что утром 20 ноября сотрудник СК по Ростовской области Сергей Ткачев взял в заложники свою беременную жену и дочь. Через некоторое время дочку он отпустил, но жена так и осталась под прицелом пистолета правоохранителя.

От переговоров с сотрудниками СОБРа Ткачев наотрез отказался и бойцам не оставалось ничего другого, кроме, как взять квартиру штурмом. Беременную женщину доставили в больницу, а правоохранителя в полицейский участок. На него заведено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Ленинским районным судом Ростова Ткачеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 января 2020 года. Но адвокат задержанного подал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

- Ростовский областной суд оставил решение без изменения, - сообщили в пресс-службе суда. - В СИЗО подозреваемый пробудет еще два месяца.

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Ростовского следователя, взявшего в заложники жену и ребенка, ждет служебная поверка.

Мужчину уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU