Девятибалльные пробки сковали ростовские улицы в последний рабочий день недели

СЕГОДНЯ 19:06 2019-11-29T19:06:23+03:00

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Возвращающихся с работы ростовчан в последний рабочий день недели застали врасплох девятибалльные пробки.

В самый час пик, когда все возвращаются с работы и учебы машины остановились в заторах на ростовских улицах. Согласно сервису Яндекс.Пробки загруженность на дорогах составляет девять баллов. Вероятно, что причиной таких пробок стала накрывшая донскую столицу непогода – туман и дождь.

Самые большие заторы образовались на центральных улицах города. Больше всего автомобилей скопилось на Красноармейской, площади Гагарина, Текучёва, Варфоломеева, Соколова, Максима Горького, Кировском, проспекте Сиверса, Береговой, Шаумяна и Города Волос. Стоит отметить, что на мокрой дороге на Большой Садовой недалеко от пересечения с проспектом Соколова произошло ДТП, из-за которого также образовался затор.

Обладатели автомобилей с трудом двигаются по проспекту Шолохова, улицам 1-й Конной Армии, Менжинского, Киргизской, Малиновского и Страны Советов. Ситуация может усугубиться из-за дождя, который периодически срывается в течение дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU