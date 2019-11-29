2019-11-29T19:37:14+03:00
Происшествия

Водитель маршрутки и легковушки устроили потасовку на проезжей части в Ростове

Остановить потасовку смогло лишь вмешательство третьего мужчины
Иван ТИМОФЕЕВ
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Драку устроили два водителя на дороге. Фото: Ростов ГлавныйДраку устроили два водителя на дороге. Фото: Ростов Главный
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В Ростове драку прямо на проезжей части устроили водитель легкового автомобиля и маршрутки №85.

Инцидент произошел сегодня, 29 ноября, в утренний час пик на Гвардейской площади в сторону улицы Красноармейской. Причина драки до сих пор остается неизвестной, но, по словам очевидцев произошедшего, водитель маршрутки достал из кабины обрезок металлической трубы. Но это не испугало его оппонента. Остановить драчунов смог только вставший между ними водитель еще одного автомобиля.

Произошедшее сфотографировали прохожие и выложили снимки в соцсети. Там их прокомментировали пользователи. Ростовчане, в большинстве своем, осудили водителя маршрутки и его коллег.

«Маршрутчики там из ряда в ряд перестраиваются и режут! И до остановки метров за 20 останавливаются», «Эти маршрутчики совсем страх потеряли. Мало того, что ведут себя на дороге как хотят, так ещё и руки распускают. Совсем нет на них управы никакой. А если б за рулём дама сидела, то, что тогда, тоже битой размахивал бы?», «Мужики - молодцы, вышли разнять. Вот и как водитель маршрутки будет работать на маршруте после такой нервотрёпки?», - прокомментировали пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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