2019-11-29T20:01:13+03:00
Происшествия

Ростовские подростки угнали и подожгли автомобиль автоледи

Избежать наказания парням не удастся
Иван ТИМОФЕЕВ
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Подростки в Ростове угнали и сожгли автомобильПодростки в Ростове угнали и сожгли автомобиль
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В Ростове подростки угнали автомобиль и сожгли его.

В соцсети появилось видео, которое повергло подписчиков в шок. На записи видно, что небольшая группа подростков угоняет автомобиль. О произошедшем подробнее рассказала хозяйка погибшего автомобиля.

- Все произошло 27 ноября приблизительно в 23:00. Моя машина стояла на улице Абаканской, возле дома №20. Автомобиль был в неисправном состоянии. Его отогнали на Абаканскую, 1А и подожгли. На кадрах, которые попали в объектив камер видеонаблюдения видно, что угоняли четверо, две девушки и два парня. Прошу всех, кто обладает информацией помочь мне найти злоумышленников, - пишет хозяйка сгоревшего дотла автомобиля.

Женщина уже написала заявление на похитителей автомобиля в полицию. Пользователи соцсети были возмущены увиденным и назвали подростков вредителями. Ростовчане отметили, что, несмотря на юный возраст, поджигателям вряд ли удастся избежать наказания.

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Полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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