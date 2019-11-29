Мост через Ростовское море возведут для спасения аварийной дамбы

СЕГОДНЯ 20:34 2019-11-29T20:34:10+03:00

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В Ростове приняли решение построить мост через Ростовское море.

Это будет сделано ради того, чтобы разгрузить мост через дамбу, признанную опасным объектом. Переправа через Ростовское море будет простираться на 140 метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

Пока неизвестно, когда планируется приступить к строительству. Сейчас «дорожная карта» по разработке проектной документации на реконструкцию улиц Кабалевского и Днепропетровской в микрорайоне «Платовский» отправлена на согласование в минстрой и минтранс Ростовской области. Но без помощи донских чиновников объект не удастся возвести.

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ИСТОЧНИК KP.RU