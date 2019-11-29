Ростовчанина осудили на 4 года за удар ножом защитника своей девушки

СЕГОДНЯ 21:04 2019-11-29T21:04:43+03:00

Нападавший приходил в реанимацию к потерпевшему, но извинялся только за словесную перепалку

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В Ростове осудили мужчину, ударившего ножом защитника своей девушки.

В ходе следствия выяснилось, что Липкин П. около четырех часов утра гулял со своей возлюбленной возле ЦГБ. Молодой человек отобрал у девушки телефон и стал читать ее личные сообщения. Она была крайне возмущена этим. Между молодыми людьми завязался конфликт. Тогда Липкин грубо схватил свою возлюбленную за волосы. Красавица стала громко плакать.

Прохожие тут же обратили внимание на крики девушки. Двое проходящих мимо парней решили заступиться за нее. Они подошли к паре и стали в грубой форме разговаривать с обидчиком девушки. Через некоторое время Липкин стал убегать с телефоном и ключами от квартиры девушки. Парни незамедлительно погнались за ним. Тут обидчик девушки резко остановился и ударил в живот одного из защитников складным ножом.

Липкин наотрез отказался признать свою вину. Он приносил продукты и лекарства в реанимацию потерпевшему, но извинялся перед ним только за словесную перепалку.

Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. Он проведет в исправительной колонии общего режима четыре года.

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ИСТОЧНИК KP.RU