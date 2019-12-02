2019-12-02T07:57:51+03:00
Происшествия

Один человек погиб в пожаре в центре Ростова

На тушение пожара огнеборцам потребовалось 20 минут
Иван ТИМОФЕЕВ
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Человек погиб в пожаре в центре донской столицы. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиЧеловек погиб в пожаре в центре донской столицы. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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В пожаре в центре донской столицы погиб один человек.

Инцидент произошел в ночь с 30 ноября на 1 декабря в Кировском районе города на проспекте Ворошиловском. Сообщение о возгорании в жилом доме поступило на пульт дежурного в 01:55.

К моменту приезда пожарных пламя распространилось уже на 40 квадратных метров. Локализация возгорания была произведена в 02:09, а полностью огонь был потушен в 02:15. После полной ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме погибшего в огне человека.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Для того, чтобы справиться с огнем, огнеборцам пришлось подключать специальный катер МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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