Ростовские вандалы разгромили эко-стенд в парке Островского
В Ростове вандалы разворотили созданный волонтерами эко-стенд.
Его совсем недавно, 28 ноября, установили активисты в парке Островского. Но «прожил» стенд недолго – уже 1 декабря вандалы разнесли его в клочья. И главное, совсем непонятно, зачем кому-то понадобилось разбивать маленькие ячейки с отходами.
- Эко-стенд показывает типы отходов, производимых человеком, время разложения, влияние на природу, а также рассказывает, куда сдать на переработку, а в конце представлен список экоорганизаций Ростова, - рассказали немного подробнее о развороченном стенде очевидцы в одном из пабликов соцсети.
Сами волонтеры отметили, что на создание проекта у них ушло несколько месяцев работы.
- Никогда не понимала желания всё крушить, какой смысл гадить там, где живёшь, - прокомментировал произошедшее один из пользователей.
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В социальных сетях ищут свидетелей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU