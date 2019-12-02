Ростовские вандалы разгромили эко-стенд в парке Островского

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-02T08:16:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове вандалы разворотили созданный волонтерами эко-стенд.

Его совсем недавно, 28 ноября, установили активисты в парке Островского. Но «прожил» стенд недолго – уже 1 декабря вандалы разнесли его в клочья. И главное, совсем непонятно, зачем кому-то понадобилось разбивать маленькие ячейки с отходами.

- Эко-стенд показывает типы отходов, производимых человеком, время разложения, влияние на природу, а также рассказывает, куда сдать на переработку, а в конце представлен список экоорганизаций Ростова, - рассказали немного подробнее о развороченном стенде очевидцы в одном из пабликов соцсети.

Сами волонтеры отметили, что на создание проекта у них ушло несколько месяцев работы.

- Никогда не понимала желания всё крушить, какой смысл гадить там, где живёшь, - прокомментировал произошедшее один из пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге вандалы облили белой краской шесть припаркованных машин.

В социальных сетях ищут свидетелей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU