2019-12-02T08:33:18+03:00
Происшествия

В Ростове вторые сутки разыскивают 72-летнюю Наталью Судницыну

Женщина нуждается в медицинской помощи
Иван ТИМОФЕЕВ
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Потерявшую память пожилую женщину разыскивают в Ростове. Фото "Лиза Алерт Юг"Потерявшую память пожилую женщину разыскивают в Ростове. Фото "Лиза Алерт Юг"
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В донской столице уже сутки разыскивают пропавшую в центре города пожилую женщину.

72-летняя Наталья Михайловна Судницына пропала 1 декабря во время прогулки на пересечении улицы Пушкинской и переулка Крепостного. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Родственники пропавшей женщины не смогли выйти с ней на связь и забили тревогу, обратившись к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

На вид рост пропавшей около 160 сантиметров, женщина худощавого телосложения с коротко стрижеными каштановыми волосами. На момент исчезновения была одета в коричневое пальто, черные штаны, серую вязаную шапку и темные сапоги. При себе у женщины был только пакет.

- Помогите найти человека! Нуждается в медицинской помощи – возможная потеря памяти. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, - проинформировали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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