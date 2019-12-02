Кто в майке, кто в фуфайке: как ростовчане встретили первый день зимы

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-02T09:06:44+03:00

В этом году декабрь в Ростове на удивление теплый

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Ростовчане – народ, который чуть ли не каждое утро останавливается перед вещевым шкафом с дилеммой, что же надеть. А все потому, что наши времена года не разграничены – у нас нет весны и осени, у нас либо зима, либо лето. Поэтому и одеваются горожане соответственно: если на градуснике плюс, значит еще лето, а вот если минус – уже зима.

Так посчитал и герой снимка, опубликованного в ростовском паблике «Ростов Главный». Парень, похоже, глянул на градусник, увидел плюсовую температуру и решил, что летние шорты и шлепки на босу ногу идеально подходят для похода в отделение почты. Но, как ни странно, куртку он все-таки накинул.

Именно в таком забавном виде его и сфотографировали другие посетители почты. Снимок был выложен в соцсети, где от комментариев не удержались пользователи.

«Да просто в магаз по-быстрому выскочил. Что тут такого?», «Может он посылку с обувью и штанами ждал!», «Классный прикид», «На улице тепло, чё нет-то», «Русских холодом не проймешь», - написали ростовчане.

Ростовчанин 1 декабря

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ИСТОЧНИК KP.RU