2019-12-03T08:03:17+03:00
Происшествия

Из задымленной кабины лифта в донской многоэтажке достали мужчину с ребенком

Задымление произошло после начала движения лифта
Иван ТИМОФЕЕВ
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Из задымленного лифта спасатели достали мужчину с ребенкомИз задымленного лифта спасатели достали мужчину с ребенком
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Из задымленного лифта в ростовской многоэтажке спасли мужчину с ребенком.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу Нагибина, 12/1. Возгорание произошло в шахте лифта. И, похоже, оно было настолько неожиданным, что садившиеся в кабину жильцы дома ничего не заподозрили. Задымление в лифте началось после того, как двери закрылись и он поехал. Кабина, естественно, застряла посреди шахты и выбраться из нее не представлялось возможным, поэтому оставшийся в лифте мужчина вызвал пожарных.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18:30. К моменту приезда пожарных пламенем был охвачен один квадратный метр лифтовой шахты. Огнеборцы сначала локализовали возгорание, полностью огонь был потушен в 19:02. И только после этого из кабины лифта удалось вызволить мужчину с ребенком.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 22 человека личного состава и 7 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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