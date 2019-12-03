2019-12-03T08:51:49+03:00
Происшествия

В Ростовской области закрыли кладбище из-за незаконных захоронений

Бизнесмен будет наказан за свою оплошность
Иван ТИМОФЕЕВ
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Новочеркасск лишился кладбища из-за незаконных захороненийНовочеркасск лишился кладбища из-за незаконных захоронений
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В Новочеркасске закрыли незаконное кдадбище.

Незаконная деятельность по оказанию ритуальных услуг была прекращена из-за того, что один из предпринимателей нелегально продавал места для захоронения за пределами городского кладбища.

- Обязанность по организации такой деятельности возложена законом на органы местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем она осуществлялась самостоятельно и за пределами границ кладбища, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Прокуратурой был направлен иск о запрете деятельности бизнесмена и суд его удовлетворил. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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У Ростова-на-Дону официально появилось новое городское кладбище.

Правда, сроки его реального открытия пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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