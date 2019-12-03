В Ростовской области закрыли кладбище из-за незаконных захоронений
В Новочеркасске закрыли незаконное кдадбище.
Незаконная деятельность по оказанию ритуальных услуг была прекращена из-за того, что один из предпринимателей нелегально продавал места для захоронения за пределами городского кладбища.
- Обязанность по организации такой деятельности возложена законом на органы местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем она осуществлялась самостоятельно и за пределами границ кладбища, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Прокуратурой был направлен иск о запрете деятельности бизнесмена и суд его удовлетворил. Решение суда в законную силу еще не вступило.
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Правда, сроки его реального открытия пока не называются.
ИСТОЧНИК KP.RU