В Ростовской области закрыли кладбище из-за незаконных захоронений

СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-03T08:51:49+03:00

Бизнесмен будет наказан за свою оплошность

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В Новочеркасске закрыли незаконное кдадбище.

Незаконная деятельность по оказанию ритуальных услуг была прекращена из-за того, что один из предпринимателей нелегально продавал места для захоронения за пределами городского кладбища.

- Обязанность по организации такой деятельности возложена законом на органы местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем она осуществлялась самостоятельно и за пределами границ кладбища, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Прокуратурой был направлен иск о запрете деятельности бизнесмена и суд его удовлетворил. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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Правда, сроки его реального открытия пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU