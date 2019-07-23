У Ростова-на-Дону официально появилось новое городское кладбище

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-23T16:09:20+03:00

Правда, сроки его реального открытия пока не называются

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И.о. главы администрации южной столицы Алексей Логвиненко подписал постановление №625 «О создании места погребения муниципального кладбища Ростова-на-Дону», которое, таким образом, официально утверждает в качестве нового городского погоста кладбище, построенное в Мясниковском районе.

Впрочем, когда именно реально оно заработает — информации нет.

Ранее, напомним, сроки открытия переносились несколько раз — в связи с вновь и вновь выявлявшимися нарушениями, допущенными при строительстве: мэрия даже подавала в суд иск на 75 млн рублей из-за срыва ввода этого погоста в эксплуатацию.

Новое кладбище, расположенное неподалеку от с. Большие Салы и рассчитанное на 29 571 захоронение, разделено на четыре основных зоны: вход, ритуальный сектор, административно-хозяйственный и территорию для захоронений.

Прежнее место погребения, Северное кладбище, одно из крупнейших в Европе, исчерпало свой ресурс уже давно, но за неимением замены для него, там продолжают хоронить усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU