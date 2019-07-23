2019-07-23T16:09:20+03:00
Общество

У Ростова-на-Дону официально появилось новое городское кладбище

Правда, сроки его реального открытия пока не называются
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Новое кладбище находится в Мясниковском районе. Фото: пресс-служба мэрии.Новое кладбище находится в Мясниковском районе. Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

И.о. главы администрации южной столицы Алексей Логвиненко подписал постановление №625 «О создании места погребения муниципального кладбища Ростова-на-Дону», которое, таким образом, официально утверждает в качестве нового городского погоста кладбище, построенное в Мясниковском районе.

Впрочем, когда именно реально оно заработает — информации нет.

Ранее, напомним, сроки открытия переносились несколько раз — в связи с вновь и вновь выявлявшимися нарушениями, допущенными при строительстве: мэрия даже подавала в суд иск на 75 млн рублей из-за срыва ввода этого погоста в эксплуатацию.

Новое кладбище, расположенное неподалеку от с. Большие Салы и рассчитанное на 29 571 захоронение, разделено на четыре основных зоны: вход, ритуальный сектор, административно-хозяйственный и территорию для захоронений.

Прежнее место погребения, Северное кладбище, одно из крупнейших в Европе, исчерпало свой ресурс уже давно, но за неимением замены для него, там продолжают хоронить усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» связал НАШЕСТВИЕ с космосом
Цена проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону увеличится до 26 рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июля 2019: список адресов
Дубинка и пистолет: массовую драку водителей на трассе М-4 "Дон" сняли на видео
В РФС признали две серьезные ошибки арбитра на матче «Ростов» - «Спартак»
В центре Ростова-на-Дону на два месяца ограничат движение машин
Главу Департамента архитектуры Ростова-на-Дону оштрафовали за разрешения на строительство
Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова заворожила фанатов снимком в купальнике
Две станции городской электрички в Ростове-на-Дону отремонтируют за 100 млн рублей
В Волгодонске при поддержке атомщиков будет построен Центр единоборств
«Роковая блондинка в красном - удар в сердце мужчины!»
Главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина отпустили под домашний арест