2019-12-03T09:08:13+03:00
Происшествия

84-летний ростовчанин сгорел в собственной квартире из-за неосторожного курения

Пожарных к горящей квартире вызвали соседи
Иван ТИМОФЕЕВ
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Пенсионер погиб в пожаре в РостовеПенсионер погиб в пожаре в Ростове
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В Ростовской области в пожаре погиб пенсионер.

Инцидент произошел в городе Шахты днем 2 декабря на улице Багратиона. Пожарных вызвали соседи мужчины, почувствовав сильный запах гари из его квартиры и заметив дым, валящий из окна.

К горящей квартире прибыло три подразделения МЧС из девяти человек. К моменту приезда огнеборцев огонь охватил территорию площадью десять квадратных метров. Позже выяснилось, что в квартире горели одежда и мебель.

- Тело 84-летнего пенсионера нашли в ходе тушения огня. Предварительной причиной пожара считаются неосторожные действия во время курения, - сообщают региональные издания.

Соседи рассказали, что мужчина жил один и вел приличный образ жизни.

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Задымление произошло после начала движения лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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