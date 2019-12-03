84-летний ростовчанин сгорел в собственной квартире из-за неосторожного курения

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-03T09:08:13+03:00

Пенсионер погиб в пожаре в Ростове

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В Ростовской области в пожаре погиб пенсионер.

Инцидент произошел в городе Шахты днем 2 декабря на улице Багратиона. Пожарных вызвали соседи мужчины, почувствовав сильный запах гари из его квартиры и заметив дым, валящий из окна.

К горящей квартире прибыло три подразделения МЧС из девяти человек. К моменту приезда огнеборцев огонь охватил территорию площадью десять квадратных метров. Позже выяснилось, что в квартире горели одежда и мебель.

- Тело 84-летнего пенсионера нашли в ходе тушения огня. Предварительной причиной пожара считаются неосторожные действия во время курения, - сообщают региональные издания.

Соседи рассказали, что мужчина жил один и вел приличный образ жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU