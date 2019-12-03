Легковушка марки Kia снесла столб на скользком асфальте в Ростове

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-03T18:38:29+03:00

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В донской столице водитель иномарки Kia по неосторожности снес столб.

Инцидент произошел сегодня, 3 декабря, около 11 часов утра на улице Немировича-Данченко. Авария случилась как раз в то время, когда на улице пошел первый для ростовчан снег. Похоже, что водитель просто не проследил за прогнозом погоды и не сменил резину с летней на зимнюю.

Последствия аварии сфотографировали прохожие. Снимки были выложены в одном из пабликов соцсети, где их незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Вылезли на летней резине! Зима на улице, а они на летней резине летают!», «Мое экспертное диванное мнение таково, что на данном автомобиле зимняя резина, судя по краям протектора», «Глаза нужно иметь», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU