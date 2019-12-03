В Новочеркасске появится новый больничный комплекс на 900 мест

СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-03T18:49:02+03:00

Проект должен быть готов к концу 2020 года

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Глава донского региона Василий Голубев посетил сегодня, 3 декабря, инфекционную больницы в Новочеркасске, откуда уволились все врачи. О его рабочей поездке рассказали в пресс-службе областного правительства.

В ходе общения с сотрудниками медучреждения губернатор рассказал, что в настоящее время администрация города занимается проектированием большого медицинского комплекса.

- Проект должен быть готов к концу 2020 года. Это комплекс на 900 коек, где будут представлены все направления медуслуг. В случае выхода проекта из экспертизы к концу следующего года правительство области профинансирует строительство больничного комплекса в Новочеркасске, - сказал Василий Голубев.

Василий Голубев пообщался с сотрудниками медучреждения. Фото: donland.ru

При этом глава региона лично оценил сложившуюся в инфекционной больнице, критически высказавшись о ситуации в своем инстаграме.

- Заехал и в новочеркасскую инфекционную больницу, оставшуюся без врачей. Сложившаяся там ситуация - не что иное, как элементарная невнимательность к проблемам людей, наглядный факт неразворотливости местных властей: ко мне не относится, поездят в Ростов! - написал глава региона на своей странице.

Пообщавшись с руководством и персоналом больницы, губернатор поручил минздраву области и администрации города срочно подготовить конкретный перечень мер для того, чтобы обеспечить больницу врачебными кадрами.

Отметим, что сейчас инфекционные больные из Новочеркасска автомобилями скорой помощи доставляются в профильные стационары Аксайской ЦРБ и ЦГБ №1 Ростова-на-Дону. Дети до 18 лет с острыми простудными инфекциями будут проходить лечение в детской городской больнице Новочеркасска.

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ИСТОЧНИК KP.RU