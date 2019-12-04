В Ростове нетрезвый злоумышленник под покровом ночи зарезал прохожего на улице

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-04T08:58:53+03:00

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Минувшим вечером злоумышленник зарезал мужчину на одной из ростовских улиц.

Инцидент произошел вечером 3 декабря на улице Нижненольной в районе дома №15. По словам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал прохожего.

Действие происходило следующим образом: неизвестный мужчина в черной куртке неожиданно бросился на прохожего и убил его несколькими ударами ножа. После этого он, пошатываясь, стал удирать во дворы.

Свидетели произошедшего рассказали, что на вид злоумышленнику около 25-30 лет и одет он был неопрятно. Через десять минут его по горячим следам уже задержали правоохранители.

- По факту инцидента проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили порталу «Регион online» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU