В Ростове трое подростков пойдут под суд за вымогательство

СЕГОДНЯ 19:35 2019-12-04T19:35:38+03:00

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Трое ростовских подростков подозреваются в вымогательстве денег.

В ходе следствия выяснилось, что 1 декабря трое 16-летних парней были в квартире одного своего знакомого и применили к нему насилие и начали угрожать ему пневматическим пистолетом. Они потребовали у парня три тысячи рублей. После того, как злоумышленники получили деньги, они тут же покинули место преступления.

В отношении парней уже возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство, то есть требование передачи денежных средств совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

- В настоящее время несовершеннолетние установлены и допрошены. В отношении них избраны меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Сейчас по делу ведется следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU