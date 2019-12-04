2019-12-04T20:02:09+03:00
Общество

Туман и гололед: на донскую столицу надвигается непогода

О мерах предосторожности напомнили автомобилистам и пешеходам
Иван ТИМОФЕЕВ
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Аккуратность на льду попросили соблюдать ростовчанАккуратность на льду попросили соблюдать ростовчан
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Ростовчан предупредили о надвигающейся на донскую столицу непогоде. По прогнозам синоптиков, ожидается туман и гололедица.

Местных жителей попросили соблюдать осторожность. Автомобилистов призвали отказаться от передвижения на машинах, чтобы сократить количество аварий. Пешеходы же должны соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

- Неблагоприятные погодные условия ожидаются по ночам и в утренние часы, на дорогах будет образовываться слой льда, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.

В ведомстве посоветовали пешеходам на подошву обуви наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, а перед выходом на улицу обработать обувь песком или же натереть подошву наждачной бумагой.

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Днем столбик термометра не поднимется выше нуля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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