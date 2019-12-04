Туман и гололед: на донскую столицу надвигается непогода
Ростовчан предупредили о надвигающейся на донскую столицу непогоде. По прогнозам синоптиков, ожидается туман и гололедица.
Местных жителей попросили соблюдать осторожность. Автомобилистов призвали отказаться от передвижения на машинах, чтобы сократить количество аварий. Пешеходы же должны соблюдать осторожность при переходе проезжей части.
- Неблагоприятные погодные условия ожидаются по ночам и в утренние часы, на дорогах будет образовываться слой льда, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС.
В ведомстве посоветовали пешеходам на подошву обуви наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, а перед выходом на улицу обработать обувь песком или же натереть подошву наждачной бумагой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легкий утренний снежок и вечерняя прохлада заставят ростовчан вспомнить о зиме.
Днем столбик термометра не поднимется выше нуля градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU