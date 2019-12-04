В Ростовской области сотрудники ФСБ ликвидировали большую нарколабораторию

СЕГОДНЯ 21:28 2019-12-04T21:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области была ликвидирована крупная нарколаборатория.

Трое ростовчан купили дом в Кулешовке и организовали в подвале лабораторию, в которой производили синтетические наркотики. В квартиру нагрянули сотрудники ФСБ, они обнаружили и изъяли восемь килограмм готового к продаже «мефедрона». Кроме того, силовики нашли сырье для производства дополнительных 50 килограммов «синтетики».

Подозреваемые арестованы и им грозит пожизненное лишение свободы. Фигуранты арестованы, им грозит пожизненное лишение свободы. "Во все тяжкие" по-ростовски не получилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом в подпольной лаборатории изготавливали наркотики под видом отравы для грызунов и насекомых.

Во время обыска оперативники нашли больше пяти килограммов запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU