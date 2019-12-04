Иномарка столкнулась с Нивой в центре Ростова

4 Дек. 22:09 2019-12-04T22:09:22+03:00

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Серьезная авария случилась в центре донской столицы.

Инцидент произошел сегодня, 4 декабря, около половины восьмого вечера на пересечении улицы Нансена и проспекта Буденновского. На проезжей части столкнулись Hyundai Accent и Нива. Отечественный автомобиль от удара отлетел на несколько метров и перевернулся на бок. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения, но, к счастью обошлось без человеческих жертв.

Прохожие сфотографировали последствия аварии. Снимки были выложены в одном из ростовских пабликов соцсети. Пользователи тут же прокомментировали фото.

«Как можно в час пик, так умудриться», «Только что там проезжал. 5 мин назад. С другой стороны Нансена. Нива на колёсах стоит уже помятая. И насколько увидел, у акцента всего лишь нет левого переднего угла, вообще не сильно разбит. Не пойму как там можно было до перевертыша врезаться... Людей сбитых не видел, скорой тоже. ГАИ-шники стоят только», «Ну здравствуй, гололедица», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU