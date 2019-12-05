«Прям огнем пожарским веет»: модель Playboy Мария Лиман поделилась с поклонниками своим телом

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-05T17:41:29+03:00

Мария Лиман не перестает думать о своих поклонниках даже в Лондоне. Фото: instagram.com/liman_maria

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Озорная Мария Лиман вновь не может спокойно усидеть на месте. Вместо того, что бы гулять по лондонским улочкам, пить знаменитый английский чай, любуясь на Тауэрский мост, или селфить на фоне Биг-Бена, ростовская красотка продолжает усиленно думать о своих соотечественникам, зябнущих в декабрьской России.

Чтобы поднять температуру - если не на улицах Отчизны, то хотя бы в отдельных домах и квартирах своих верных фолловеров - модель Playboy решила поделиться с ними своим телом. И опубликовала жаркое фото в инстаграм.

Надо сказать, это классический образ раскованной брюнетки. Распущенные волнистые волосы, обнаженная грудь, стыдливо прикрытая от жадных взоров, плоский животик и лишь единственный предмет одежды - бирюзовые трусики.

liman_maria Тепло Вам, котики? Делюсь с Вами моим телом? Кто почувствовал?

- Тепло вам, котики? Делюсь с Вами моим телом. Кто почувствовал? - спросила девушка у подписчиков.

В ответ на заботливую ростовчанку посыпался целый каскад комплиментов.

- Твоя красота опасна, как езда на «Приоре» на летней резине, - философски заметил один из пользователей сети.

- Хорошенькая кошечка, прям огнем пожарским веет, - восхищенно заметил другой фолловер.

- Машка лучший депутат.. У богатых берет, а бедным дает, - намекнул на политические амбиции пышногрудой брюнетки третий поклонник Лиман.

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ИСТОЧНИК KP.RU