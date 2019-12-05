Новое авиасообщение с Прагой откроется в Ростове после Нового года

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-05T18:36:27+03:00

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Из Ростова-на-Дону пустят еще один авиарейс в Прагу.

Авиасообщение между Россией и столицей Чехии начнет действовать с февраля 2020 года. Первый прямой перелет запланирован на 21 февраля. Самолеты будут летать один раз в неделю – по пятницам. Стоит отметить, что продажа билетов на это направление уже открыта.

Из донской столицы самолет будет вылетать в 15:05, а прилетать в Прагу в 16:50 по местному времени. В обратном направлении вылеты будут выполняться также по пятницам в 8:05 по местному времени, прилет в Ростов – в 13:35.

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ИСТОЧНИК KP.RU