2019-12-05T18:36:27+03:00
Общество

Новое авиасообщение с Прагой откроется в Ростове после Нового года

Первый перелет осуществится 21 февраля
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Новые рейсы в Прагу полетят из РостоваНовые рейсы в Прагу полетят из РостоваФото: Александр СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Из Ростова-на-Дону пустят еще один авиарейс в Прагу.

Авиасообщение между Россией и столицей Чехии начнет действовать с февраля 2020 года. Первый прямой перелет запланирован на 21 февраля. Самолеты будут летать один раз в неделю – по пятницам. Стоит отметить, что продажа билетов на это направление уже открыта.

Из донской столицы самолет будет вылетать в 15:05, а прилетать в Прагу в 16:50 по местному времени. В обратном направлении вылеты будут выполняться также по пятницам в 8:05 по местному времени, прилет в Ростов – в 13:35.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас».

Сообщается, что причиной стал травматический пистолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24