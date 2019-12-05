В Батайске поймали педофила преклонных лет

СЕГОДНЯ 19:12 2019-12-05T19:12:50+03:00

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В Батайске пожилого мужчину подозревают в домогательствах к семилетней девочке.

В ходе следствия выяснилось, что 50-летний мужчина у себя дома в переулке Литейном сидел со школьницей и трогал половые органы ребенка. Это продолжалось длительное время - с июня по август. Родители узнали о происходящем, когда девочка пожаловалась, что боится оставаться со взрослыми наедине и рассказала, почему именно.

Отец и мать девочки незамедлительно обратились в полицию. Сотрудники ПДН, задержали жителя Батайска. Мужчина оказался безработным и ранее судим не был. В отношении злоумышленника следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 132 «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

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Официальных комментариев по поводу его высказываний в соцсетях от правоохранительных органов не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU