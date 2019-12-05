Ростовчанка Мария Лиман одарила подписчиков снимком обнаженной груди

5 Дек. 19:46 2019-12-05T19:46:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Модель из донской столицы Мария Лиман к Новому году стала радовать своих подписчиков снимками погорячее.

Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фото, сделанное в зеркало на iPhone старой марки. На снимке девушка стоит в одних лишь голубеньких трусиках, изящно завязанных на бедрах.

- Тепло Вам, котики? Делюсь с Вами моим телом? Кто почувствовал?, - написала под фото Мария.

Грудь красотки была полностью обнажена, но для того, чтобы пройти цензуру Инстаграма она прикрыла соски руками. Но округлые контуры все равно выделялись очень красиво. Ногти модели были накрашены вызывающим ярко-красным лаком, а голову она изящно склонила набок, как бы флиртуя, с подписчиками.

«Это красиво», «Хорошенькая кошечка», «Лепота-то какая. Эффектное фото», «Ещё бы... прям огнём Пожарским веет...», - написали возбужденные подписчики в ответ на текст Марии под фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Засекретилась! Красотка Playboy Мария Лиман неожиданно удалила страницу с пикантными снимками.

Фолловеры безуспешно ищут новую страницу модели и актрисы из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU