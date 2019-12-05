По техническим причинам в Ростове сел самолет из Санкт-Петербурга
Самолет летел из Санкт-Петербурга в Элисту
Самолет экстренно сел в аэропорту "Платов"Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
В ростовском аэропорту вынужденно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга.
Борт принадлежит авиакомпании «Азимут». Он летел из Санкт-Петербурга в Элисту. Вынужденную посадку он совершил в международном аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе аэропорта.
- Самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам, - сообщил собеседник агентства Интерфакс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новое авиасообщение с Прагой откроется в Ростове после Нового года.
Первый перелет осуществится 21 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU