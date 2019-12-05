По техническим причинам в Ростове сел самолет из Санкт-Петербурга

5 Дек. 20:25 2019-12-05T20:25:09+03:00

Самолет летел из Санкт-Петербурга в Элисту

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В ростовском аэропорту вынужденно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга.

Борт принадлежит авиакомпании «Азимут». Он летел из Санкт-Петербурга в Элисту. Вынужденную посадку он совершил в международном аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе аэропорта.

- Самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам, - сообщил собеседник агентства Интерфакс.

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Первый перелет осуществится 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU