2019-12-05T20:25:09+03:00
Общество

По техническим причинам в Ростове сел самолет из Санкт-Петербурга

Самолет летел из Санкт-Петербурга в Элисту
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Самолет экстренно сел в аэропорту "Платов"Самолет экстренно сел в аэропорту "Платов"Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В ростовском аэропорту вынужденно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга.

Борт принадлежит авиакомпании «Азимут». Он летел из Санкт-Петербурга в Элисту. Вынужденную посадку он совершил в международном аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе аэропорта.

- Самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам, - сообщил собеседник агентства Интерфакс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое авиасообщение с Прагой откроется в Ростове после Нового года.

Первый перелет осуществится 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грозные собаки в Ростове вторую неделю пугают прохожих
В Ростове в час пик посреди проезжей части из-за ДТП перевернулся автомобиль
Ростовчанка Мария Лиман одарила подписчиков снимком обнаженной груди
В Батайске поймали педофила преклонных лет
«Беременность 27 недель»: в Ростовской области 13-летнюю школьницу соблазнил взрослый мужчина
В Ростове-на-Дону экс-депутата Госудумы приговорили к трем годам колонии за долги почти в полмилларда рублей
Новое авиасообщение с Прагой откроется в Ростове после Нового года
В Ростове разбойник в лыжной маске угрожал облить кассира кислотой
В Ростове-на-Дону дерево пробило крышу школы
«Прям огнем пожарским веет»: модель Playboy Мария Лиман поделилась с поклонниками своим телом
Сердцу не прикажешь: в Ростовской области угонщик бросил свое авто ради чужой «семерки»
В ДГТУ пройдет День открытых дверей
«Везет же людям!»: Виктория Лопырева впервые показала фотографии со свадьбы с Игорем Булатовым
«Великолепная красота»: Известная пловчиха Юлия Ефимова решила согреть поклонников горячим фото