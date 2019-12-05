2019-12-05T21:20:40+03:00
Происшествия

В Ростове в час пик посреди проезжей части из-за ДТП перевернулся автомобиль

«Второй перевертыш за два дня»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Еще один автомобиль перевернулся в Ростове после ДТП. Фото: Ростов ГлавныйЕще один автомобиль перевернулся в Ростове после ДТП. Фото: Ростов Главный
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В центре Ростова случилась авария с переворотом.

Инцидент произошел около семи часов вечера на улице Шеболдаева возле заправки на площади 2-ой Пятилетки. По словам очевидцев, на проезжей части столкнулись две иномарки. От сильного удара одна из них перевернулась и встала на крышу. Из-за аварии на улице Вавилова в сторону центра города образовалась большая пробка.

Последствия аварии сфотографировали ростовчане и выложили снимки в соцсети. Там их незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Второй перевертыш за два дня», «Гололед что ль?», «Ну они вообще в час пик так разгоняться», «Ну спешил же сильно... Устал! Прилег отдохнуть! Надеюсь, что все живы и здоровы!», - написали горожане.

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Жуткое ДТП в Ростове-на-Дону, после которого иномарка снесла пешеходов на зебре, попало на видео.

Hyundai Solaris и Suzuki столкнулись с такой силой, что одна из машин перевернулась на крышу, вторая превратилась в груду металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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