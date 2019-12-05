2019-12-05T22:02:26+03:00
Происшествия

Грозные собаки в Ростове вторую неделю пугают прохожих

Местных жителей пугает, что стая без клейма и их никто не отлавливает
Иван ТИМОФЕЕВ
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Стая бродячих собак пугает прохожих в Ростове. Фото: Ростов ГлавныйСтая бродячих собак пугает прохожих в Ростове. Фото: Ростов Главный
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Жители Советского района Ростова вторую неделю страдают от нашествия бездомных собак.

На улице Содружества бродит стая из 5-8 собак. По словам прохожих,

они грозно рычат, на людей, к счастью, пока не нападают, но уже загрызли нескольких местных маленьких четвероногих.

Стоит отметить, что вблизи места обитания псов много детских площадок. Отловом бродячих собак никто не занимается и на ушах клейма у них тоже нет.

- Только не надо говорить, что виноваты хозяева! У этих собак никогда не было хозяев! – написали разгневанные местные жители в одном из пабликов соцсети.

«Автор, а с чего ты взял, что никогда не было хозяев? Если ты боишься собак, это лично твоя проблема. Собаки всегда любили ловить кошек (котов) - не удивил», «Будьте добрее, покормите бездомных собак», «Отстаньте уж от собак. Люди куда опаснее», «Колбаска с начинкой, и всё», - написали в ответ пользователи.

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Видео ЧП появилось в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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