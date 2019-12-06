В донском регионе местный житель в пылу ссоры насмерть забил приятеля камнем

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-06T08:50:14+03:00

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В Ростовской области мужчина забил своего друга камнем насмерть.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел еще в апреле в хуторе Масаловка Каменского района. Молодые люди сидели на берегу реки Глубокой и распивали спиртное. В какой-то момент между ними разгорелся спор. И агрессор схватил с земли первый попавшийся камень и решил силой доказать, что он прав. Он бил своего оппонента камнем по голове до тех пор, пока он не скончался. Когда злоумышленник осознал, что натворил, то принял решение после убийства спрятать труп в зарослях камыша.

- Злоумышленник признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU