Ростовчанину прострелили ухо в одной из подъездных потасовок

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-06T19:28:46+03:00

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Ростовчанину в ходе потасовки прострелили ухо.

Инцидент произошел сегодня, 6 декабря, на улице Салютина в подъезде одного из многоквартирных домов. Двое мужчин устроили потасовку, причина конфликта пока остается неизвестной, также как и то, были ли ранее знакомы участники драки. Когда ситуация накалилась до предела, один из мужчин достал пистолет и выстрелил в ухо своему оппоненту.

Пострадавший незамедлительно обратился за помощью к медикам. По предварительным данным, других пострадавших во время перестрелки нет.

- Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил, предварительно, травматический пистолет. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили порталу «Регион online» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU