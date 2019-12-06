Острая нехватка сварочного аппарата и защитной маски толкнула дончанина на преступление

6 Дек. 21:56 2019-12-06T21:56:14+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.

57-летний местный житель, оказавшийся знакомым потерпевшего, пришел к нему в гости, но хозяина не оказалось дома. Тогда он решил воспользоваться его отсутствием и проник в гараж через незапертую дверь. Оттуда он похитил сварочный аппарат и защитную маску. Но когда он с похищенным покидал гараж, его успела заметить дождь потерпевшего. Она попыталась окликнуть злоумышленника, но он скрылся с места преступления.

Когда отец девушки вернулся домой, она рассказала ему о том, что видела. Мужчина написал заявление в полицию. Правоохранителям не составила труда найти виновного – все похищенное у него было изъято и возвращено законному владельцу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU