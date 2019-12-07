2019-12-07T22:49:12+03:00
Происшествия

Видео стрельбы донского сотрудника ГИБДД, убившего человека, появилось в сети

Опубликованная запись оставляет неоднозначное впечатление
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Трагедия развернулась на местном автовокзале. Фото: bumer-media.ruТрагедия развернулась на местном автовокзале. Фото: bumer-media.ru
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В соцсетях распространяется видео, на котором полицейский в Красном Сулине гонится, а затем смертельно ранит молодого человека, пытавшегося вмешаться в работу инспекторов ДПС с помощью «пневматики», конструктивно напоминавшей пистолет Макарова.

В объективы камер попала погоня сотрудника ГИБДД, а также роковой момент убийства 24-летнего жителя города.

Начало трагедии на автостанции в Красном Сулине.

Как видно на записи, полицейские разделились, преследуя парня, убегающего от них со всех ног. Один из них погнался за нарушителем, пока другой инспектор на патрульной машине поехал наперерез быстро мчащемуся по заснеженной автостанции человеку.

Сулинцу удалось перебежать дорогу, однако он упал замертво после выстрелов сотрудника ГИБДД, который прицельно открыл огонь на поражение через проезжую часть.

Убийство на автостанции в Красном Сулине.Запись видеокамер момента убийства 24-летнего мужчины сотрудниками ДПС

Кадры ролика отличаются от ранее обнародованной версии следствия, согласно которой полицейский был вынужден применить табельное оружие в критической ситуации, остро угрожавшей его жизни, а также здоровью и безопасности напарника.

Сейчас по факту случившегося в МВД Ростовской области проводят служебную проверку, где устанавливается правомерность действий сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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