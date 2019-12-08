Водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста из-за тумана в Ростовской области

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-08T14:44:40+03:00

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Густой туман, который наблюдается на этих выходных в различных районах Ростовской области, не только мешает нормально функционировать аэропорту «Платов». Непогода сыграла роковую роль и для водителя микроавтобуса, который из-за плохой видимости не разглядел едущего впереди себя велосипедиста и сбил его насмерть.

Авария с фатальным исходом произошла 7 декабря на трассе Ростов - Волгодонск, в районе 4-го километра обхода Семикаракорска. О дорожно-транспортном происшествии, закончившимся гибелью человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

На трассе Ростов - Волгодонск микроавтобус сбил насмерть велосипедиста..

По информации ведомства, 33-летний водитель автомобиля «Фиат-Дукато» не сумел вовремя увидеть, что впереди него по трассе едет велосипедист. Микроавтобус на полной скорости влетел в него, из-за чего погибшего мужчину с силой отбросило на обочину.

- Велосипедист скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Сейчас его личность устанавливается, - отметили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU