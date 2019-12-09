В ростовской больнице скончался выпавший из окна колони зек

СЕГОДНЯ 21:13 2019-12-09T21:13:29+03:00

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В ростовской больнице скончался выпавший из окна колонии заключенный.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел в исправительной колонии-1 в городе Зверево 5 ноября. По словам очевидцев, утром группа заключенных курила в специально отведенном месте. В какой-то момент они услышали глухой звук и увидели на земле своего 32-летнего сокамерника. Он отбывал срок за грабеж.

- Мужчина упал из окна вещевой комнаты на втором этаже колонии, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Работники колонии просмотрели записи с камер видеонаблюдения и отметили, что в момент трагедии рядом с потерпевшим никого не было. Пострадавшего привезли в медчасть, а оттуда его уже госпитализировали в городскую больницу. Там у заключенного выявили переломы и травму головного мозга. Мужчину доставили в ростовскую БСМП-2. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но заключенный умер через десять дней.

По факту его смерти ведется проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU