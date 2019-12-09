2019-12-09T21:13:29+03:00
Происшествия

В ростовской больнице скончался выпавший из окна колони зек

Мужчина отбывал в колонии срок за грабеж
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Выпавший из окна зек скончался в РостовеВыпавший из окна зек скончался в РостовеФото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

В ростовской больнице скончался выпавший из окна колонии заключенный.

В ходе следствия выяснилось, что инцидент произошел в исправительной колонии-1 в городе Зверево 5 ноября. По словам очевидцев, утром группа заключенных курила в специально отведенном месте. В какой-то момент они услышали глухой звук и увидели на земле своего 32-летнего сокамерника. Он отбывал срок за грабеж.

- Мужчина упал из окна вещевой комнаты на втором этаже колонии, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Работники колонии просмотрели записи с камер видеонаблюдения и отметили, что в момент трагедии рядом с потерпевшим никого не было. Пострадавшего привезли в медчасть, а оттуда его уже госпитализировали в городскую больницу. Там у заключенного выявили переломы и травму головного мозга. Мужчину доставили в ростовскую БСМП-2. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но заключенный умер через десять дней.

По факту его смерти ведется проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области досрочно освободили 241 заключенного.

Еще 1301 осужденному снизили срок наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решивший отоспаться на пешеходном переходе нетрезвый мужчина попал на видео в Ростове
Тестовое оповещение о ЧС включат в Ростове 19 декабря
«Липовый» представитель компании по водоснабжению развел ростовчан на 15 тысяч рублей
Страстно желавший закурить ростовчанин похитил из машины сигареты на 19 тысяч рублей
Центральные улицы Ростова перекроют до конца года
Рецидивист с ножом похитил всю выручку ростовского магазина
Ростовчанка пыталась тайком увезти в Прагу старинную икону Казанской Богоматери
За лидером «Ростова» охотятся скауты ведущих клубов Испании и Франции
Донских водителей предупредили о тумане на дорогах
Мониторингом воздуха в Левенцовке донские власти займутся с 2020 года
«Может находиться в любом районе области»: в регионе начаты поиски пропавшей женщины
В Миллерово будут судить полицейского, который помог заключенному сбежать