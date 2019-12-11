Бытовую технику похитил рецидивист из квартиры работодательницы

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-11T20:12:58+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

28-летний мужчина делал ремонт в квартире потерпевшей. В какой-то момент он попросил своих коллег перенести электронную технику в другую комнату. Оттуда он самостоятельно вывез стиральную машину, холодильник, телевизор и дрель и продал. А вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Хозяйка бытовой техники обнаружила пропажу на следующий день. Она обратилась в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции, позже выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU