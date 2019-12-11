В Ростове горожанам спишут пеню за газ при оплате квитанций до Нового года
Ростовчанам спишут пеню при своевременной оплате квитанций за газоснабжение.
Жителям Ростова, у которых есть долги за газоснабжение, могут списать пеню за 2019 год. Для этого должникам необходимо до 31 декабря погасить накопившиеся долги.
- Если житель города полностью оплатил задолженность, то накопившуюся пеню автоматически спишут вне зависимости от ее суммы, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Стоит отметить, что акция действует и на тех, кому отключили газ за неуплату. Но если у потребителя есть пеня по судебному решению или приказу, то списать ее он не сможет.
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ИСТОЧНИК KP.RU