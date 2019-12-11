В Ростове горожанам спишут пеню за газ при оплате квитанций до Нового года

СЕГОДНЯ 21:23 2019-12-11T21:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовчанам спишут пеню при своевременной оплате квитанций за газоснабжение.

Жителям Ростова, у которых есть долги за газоснабжение, могут списать пеню за 2019 год. Для этого должникам необходимо до 31 декабря погасить накопившиеся долги.

- Если житель города полностью оплатил задолженность, то накопившуюся пеню автоматически спишут вне зависимости от ее суммы, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что акция действует и на тех, кому отключили газ за неуплату. Но если у потребителя есть пеня по судебному решению или приказу, то списать ее он не сможет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый комикс с лайфхаком выпустили ростовские энергетики.

Сюжет нового комикса разворачивается в условиях новогодней суеты.

ИСТОЧНИК KP.RU