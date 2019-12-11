2019-12-11T21:23:45+03:00
Происшествия

В Ростове горожанам спишут пеню за газ при оплате квитанций до Нового года

Пеню могут списать даже злостным неплательщикам с отключенным газом
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
За своевременную оплату счетов можно списать пеню за газЗа своевременную оплату счетов можно списать пеню за газФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Ростовчанам спишут пеню при своевременной оплате квитанций за газоснабжение.

Жителям Ростова, у которых есть долги за газоснабжение, могут списать пеню за 2019 год. Для этого должникам необходимо до 31 декабря погасить накопившиеся долги.

- Если житель города полностью оплатил задолженность, то накопившуюся пеню автоматически спишут вне зависимости от ее суммы, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что акция действует и на тех, кому отключили газ за неуплату. Но если у потребителя есть пеня по судебному решению или приказу, то списать ее он не сможет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый комикс с лайфхаком выпустили ростовские энергетики.

Сюжет нового комикса разворачивается в условиях новогодней суеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове угонщик разбил автомобиль своего шефа
Бытовую технику похитил рецидивист из квартиры работодательницы
В Ростовской области местная жительница «обчистила» собственную подругу
Наркокурьеру из Казани грозит пожизненное заключение в Ростове
Сильный туман накрыл Ростов-на-Дону
После жалобы отца на секс дочери завели уголовное дело
На севере Ростова нашли труп мужчины
«КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку в Батайске
В Ростовской области назвали среднюю цену на новогодние елки
Из больницы Ростова-на-Дону сбежал 80-летний дедушка
Не по закону: Четырехэтажный дом с квартирами сравняли с землей в Ростове-на-Дону
Названы победители V юбилейного проекта «Героям – быть!»
Депутата лишили мандата из-за справки о доходах в Ростовской области
Не по-джентельменски: Друзья за 3,5 тысячи рублей убили женщину и ранили двоих в Аксае
"Что народ в среду отмечает с утра пораньше?": В Ростове-на-Дону иномарка влетела в остановку