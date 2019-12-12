2019-12-12T10:48:54+03:00
Происшествия

Любвоница пробила грудную клетку жителю Ростовской области

Правоохранители выяснили, что женщина уже была судима за кражу
Иван ТИМОФЕЕВ
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Женщина едва не зарезала сожителя в Ростовской областиЖенщина едва не зарезала сожителя в Ростовской областиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия выяснилось, что 9 декабря в Целиинском районе около половины одиннадцатого вечера двое сожителей – женщина 38 лет и мужчина 48 лет вместе распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора и женщина схватила со стола кухонный нож и всадила в грудь своему оппоненту. К счастью, на помощь мужчине вовремя приехала скорая и он остался жив.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Ее задержали и доставили в местный отдел полиции. Позже выяснилось, что женщина уже была судима за кражу

- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщил «КПРостов-на-Дону» источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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