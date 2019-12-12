2019-12-12T18:35:38+03:00
Происшествия

Три с половиной года колонии строго режима получил экс-зам начальника ГУФСИН Сергей Ральников

Правоохранитель находился под домашним арестом с мая прошлого года
Иван ТИМОФЕЕВ
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Бывший зам-начальника ГУФСИН получил три с половиной года колонииБывший зам-начальника ГУФСИН получил три с половиной года колонииФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Бывшего заместителя начальника ГУФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.

Он обвиняется в получении взятки. В ходе следствия выяснилось, что Ральников в 2016-2017 годах вместе с Сергеем Смирновым, который на тот момент занимал пост руководителя ГУФСИН России по Ростовской области, получил от неких бизнесменов взятки в размере 11 миллионов рублей. Ральников и Аксютин также получили от коммерческой организации взятку в сумме 450 тысяч рублей.

- Решением суда Ральникову назначено наказание в виде заключения под стражу на 3,5 года в колонии строгого режима. При назначении наказания ему зачитывается срок нахождения под домашним арестом, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, что Ральников находится под домашним арестом с мая прошлого года. Также известно, что Смирнов скончался в больнице после попытки уйти из жизни. Уголовное дело Александра Асютина рассматривается в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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