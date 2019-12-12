2019-12-12T19:47:11+03:00
Общество

Ростовчане за год задолжали за воду более миллиарда рублей

Более 1300 должников остались без воды
Иван ТИМОФЕЕВ
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Долги ростовчан за воду возросли. Фото: соцсетиДолги ростовчан за воду возросли. Фото: соцсети
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Долги ростовчан за воду за год выросли на 12%. Сумма, которую задолжали горожане, составляет 1,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе ростовского «Водоканала». Компания вынуждена идти на крайние меры - отключать водоснабжение в домах неплательщиков и обращаться в суд. За 11 месяцев уже было направлено 40 тысяч исков, но пока из указанной суммы удалось взыскать только120 миллионов рублей.

- В частном секторе «Ростовводоканал» отключил более 1300 должников. В многоквартирных домах закрыты заглушками канализационные выпуски более 7000 квартир неплательщиков, - сообщил заместитель гендиректора по сбытовой деятельности компании Владимир Петухов.

По сравнению с прошлым годом задолженность ростовчан за воду увеличились на 12%. Самыми злостными неплательщиками в «Водоканале» числятся жители домов на улицах Мурлычева, Баумана, 40-летия Победы, Беляева и проспектах Стачки и Коммунистическом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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