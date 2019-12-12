Сгонять за алкоголем на угнанном тракторе решил житель Ростовской области

СЕГОДНЯ 20:46 2019-12-12T20:46:27+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

30-летний житель Морозовска пришел на свою старую работу к своему знакомому коллеге по цеху. Мужчины хорошо посидели, и изрядно приняли на грудь. Но тут гость решил, что спиртного маловато и решил съездить за добавкой. Он завел стоящий на территории трактор и поехал в магазин. Но по пути он увидел бочку и забыл куда ехал, мужчина привязал ее к угнанному трактору и поехал кататься по полю. Тут-то он и попался в руки правоохранителей.

Правоохранителям ранее поступило сообщение от руководителя одного из фермерских хозяйств. Заявитель пояснил, что с его территории угнали трактор. Полицейские незамедлительно распространили ориентировки по всем патрулирующим нарядам полиции. Во время патрулирования они заметили похожий трактор и поймали виновника происшествия. Позже выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. Угнанный трактор вернули законному владельцу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU