Инструменты на 46 тысяч рублей украл с прошлой работы житель Ростовской области
В Мясниковском районе Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия выяснилось, что 21-летний парень приехал к месту своей прошлой работы. Молодой человек убедился, что в здании никого не осталось и проник в помещение. Оттуда он украл электрическую дрель, болгарку, аккумуляторные батареи и сварочный аппарат. Все похищенное он увез на машине и спрятал. Общая сумма похищенного составила более 46 тысяч рублей.
Хозяин мастерской обнаружил пропажу инструментов и обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU