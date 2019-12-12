2019-12-12T21:40:06+03:00
Происшествия

Инструменты на 46 тысяч рублей украл с прошлой работы житель Ростовской области

Мужчина увез похищенные инструменты на машине
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дончанин похитил инструменты с прошлой работыДончанин похитил инструменты с прошлой работыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Мясниковском районе Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 21-летний парень приехал к месту своей прошлой работы. Молодой человек убедился, что в здании никого не осталось и проник в помещение. Оттуда он украл электрическую дрель, болгарку, аккумуляторные батареи и сварочный аппарат. Все похищенное он увез на машине и спрятал. Общая сумма похищенного составила более 46 тысяч рублей.

Хозяин мастерской обнаружил пропажу инструментов и обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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