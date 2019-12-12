Мужчина убил незнакомого парня на улице в Ростове

12 Дек. 22:04 2019-12-12T22:04:41+03:00

Подозреваемый не был знаком с пострадавшим

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Ростовчанина заподозрили в убийстве молодого человека.

Инцидент произошел в Ворошиловском районе на улице Нариманова 10 декабря. 30-летний подозреваемый повздорил с 28-летним парнем, с которым до этого не был знаком. Между ними завязалась драка и мужчина ударил парня ножом. От полученной травмы молодой человек скончался на месте происшествия. Злоумышленника задержали по горячим следам. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

- В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Ростовской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU