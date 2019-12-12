Мужчина убил незнакомого парня на улице в Ростове
Ростовчанина заподозрили в убийстве молодого человека.
Инцидент произошел в Ворошиловском районе на улице Нариманова 10 декабря. 30-летний подозреваемый повздорил с 28-летним парнем, с которым до этого не был знаком. Между ними завязалась драка и мужчина ударил парня ножом. От полученной травмы молодой человек скончался на месте происшествия. Злоумышленника задержали по горячим следам. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
- В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Ростовской области.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU