В Ростовской области почти месяц разыскивают 46-летнего Андрея Студеникина

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-13T08:26:15+03:00

При себе у мужчины сумка с документами на длинном ремешке

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Пропавшего около месяца назад мужчину разыскивают в Ростовской области.

46-летний Андрей Викторович Студеникин бесследно исчез в городе Шахты еще 19 ноября. Родственники мужчины пытались найти его своими силами и силами полиции после того как он перестал выходить на связь, но ничего не вышло. Отчаявшиеся родные обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Рост мужчины около 180 сантиметров. Он худощавого телосложения с седыми короткими волосами и голубыми глазами. На момент исчезновения пропавший был одет в черную короткую куртку, черную вязаную кофту, темную рубашку с длинным рукавом, черные джинсы. На ногах у мужчины были черные классические туфли, а на голове черная кепка. С собой он взял черную сумку с документами на длинном ремешке.

- Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

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ИСТОЧНИК KP.RU