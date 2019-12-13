Панамский сухогруз с пшеницей сел на мель в порту Ростовской области
В Ростовской области сел на мель теплоход из Панамы.
Сухогруз незапланированно остановился при отходе от причала в порту Азов. Стоит отметить, что теплоход был загружен пшеницей. Сложно сказать, сколько судну предстоит провести в донском регионе.
- Теплоход с пятью тысячами тонн пшеницы в 21:30 в четверг сел на мель в порту Азов. Судовой ход не перекрыт, разлива нефтепродуктов нет. Попытки снятия с мели буксирами оказались безуспешны, - сообщает ИА «Интерфакс-Юг» со ссылкой на собственный источник.
Из-за падения уровня воды, попытки снятия теплохода с мели прекращены. Теплоход шел под флагом островов Кука.
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ИСТОЧНИК KP.RU