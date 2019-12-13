Панамский сухогруз с пшеницей сел на мель в порту Ростовской области

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-13T18:44:55+03:00

Сухогруз сел на мель под Ростовом. Фото: ГУ МЧС по РО

Попытки снять теплоход с мели не увенчались успехом

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В Ростовской области сел на мель теплоход из Панамы.

Сухогруз незапланированно остановился при отходе от причала в порту Азов. Стоит отметить, что теплоход был загружен пшеницей. Сложно сказать, сколько судну предстоит провести в донском регионе.

- Теплоход с пятью тысячами тонн пшеницы в 21:30 в четверг сел на мель в порту Азов. Судовой ход не перекрыт, разлива нефтепродуктов нет. Попытки снятия с мели буксирами оказались безуспешны, - сообщает ИА «Интерфакс-Юг» со ссылкой на собственный источник.

Из-за падения уровня воды, попытки снятия теплохода с мели прекращены. Теплоход шел под флагом островов Кука.

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ИСТОЧНИК KP.RU